Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderip 'aşı odaları' kurulmasını istemişti! İşte aşı odaları...

Sağlık Bakanlığı tarafından her hastaneye bir aşı odasının kurulması istendi. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı odasına girdi.

Çin aşısı Ankara'da aşı olacak kişilere Ankara Şehir Hastanesi'ne gelenlere işte bu odalarda yapılacak. Her odada bir lavabo olmak zorunda. Bu odalardan Ankara Şehir Hastanesi'ne birden fazla yapıldı. Hastanelerin kapasitesine göre aşı odası belirleniyor. Bu odalara her hasta teker teker alınarak aşılanacak. Aynı anda iki kişiye aşı uygulanamayacak. Sorumlu hekimler olacak. Ve de randevu sistemiyle çalışacak. Hastanelerde herhangi bir birikmenin olmaması için randevu sistemiyle çalışılacak. Aşı olacak kişi randevusuz gelirse onun için de hastanelerde uygun bir kişi görevlendirilecek ve uygun olan bir doktorun o günkü programında uygunluk varsa aşılanabilecek.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Rahmet Güner, aşı odalarıyla ilgili şunları söyledi:

''Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi yayınlandı. Bu genelgeye göre 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde 25 aşı odasının oluşturulması planlanıyor. Biz en az bu kadar olacak şekilde bir planlama yaptık. Daha sonrasında da yer imkanımız var. Aşı odası sayısı gerekirse arttırılabilecek şekilde planlamalarımızı yürütmekteyiz.

25 ODADA GÜNDE KAÇ AŞILAMA YAPILMASI PLANLANIYOR?

Randevu sistemiyle kişilerin gelmesi gerekiyor. Randevu alarak hastaneye gelenlerin hastaneye ulaştığı andan itibaren yönlendirmeleri sağlanarak aşı odalarına gelecekler. Buradaki uygulamada kişinin tek başına olması gerekiyor. 08:30'da başlayacak, akşam 24:00'e kadar devam edecek. En az 15 dakika bekleme süresi de gözönünde tutularak planlama yapılıyor. Tam rakam söylemek çok mümkün değil. Hastanedeki sağlık çalışanları için de aynı sistem geçerli. Benzer şekilde her hastanenin sağlık çalışanlarına benzer şekilde aşı ulaştırılmış olacak.''