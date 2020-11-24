Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kadro ve branş dağılımını Bakan Koca açıkladı! Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için süreç başlıyor. Branş dağılımı konusunda detayları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 bin hemşire, 1.700 ebe ve 2 bin 864 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 14 branşta alım yapılacağını açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı nasıl ve ne zaman başlayacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hakkında detaylı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine yapılacak 12 bin personel alımına dair ayrıntılar netleşiyor. Bakan'ın bugünkü açıklamasına göre 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere toplam 14 branşta personel istihdamı için süreç yakın zaman sonra başlayacak.

Fahrettin Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

'SAĞLIK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Bakan Koca, 12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları KPSS Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzunda yer alacak. KPSS tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.