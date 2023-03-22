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Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak

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#Resmi Gazete#İşçi#İŞKUR
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 03:09

Sağlık Bakanlığının 10 bin 900 sürekli işçi alımı için ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 22-27 Mart tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.

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Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçinin alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız), 747 klinik destek elemanı (hastane), 520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikçi, 195 inşaat boyacısı, 130 marangoz, 277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı ile 150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Başvurular, 22-27 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' sitesi üzerinden yapılacak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.  Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak. 

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#Resmi Gazete#İşçi#İŞKUR

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