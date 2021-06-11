Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci, pandemi yönetiminde dijital yöntemlerin kullanımını anlattı

Koronavirüs ile mücadelede dijital yöntemlerin kullanılması konusuna değinen Dr. Birinci, ‘Pandeminin dijital yönetimi’ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Birinci, ilk vakanın Vuhan’dan çıktığı günden itibaren pandeminin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerine kurgulandığını belirtti.

Birinci, koronavirüs ile mücadele sürecinde dijitalleşme adımlarını şu sözler ile ifade etti:

"Bütün sistemi salgın hastalık çerçevesinde entegre ettik. 6 bakanlık 39 farklı uygulamayla entegre. Çok kısa bir sürede Türkiye’ye giren insanların her birini elektronik olarak kayıt altına almaya başladık. Diğer bakanlıklar ile entegre ettik. Geldiği gibi onları 14 gün boyunca izlemeye başladık.

'7,8 MİLYON KİŞİYİ TAKİP ETTİK'



Önce muayene ettik içeride ve onların her birini 14 gün boyunca aile hekimlerimiz ve merkezde görevlendirdiğimiz hekimler telefon ile arayıp semptom sorgusu yaptı. Böylece 7,8 milyon içeri giren kişiyi takip ettik. Sağlık muayenesinden geçirdik.

'HEKİMLER İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ YAPTIK'

Tedavinin nasıl olduğu bilinmiyordu. Hekimlerimiz için en kritik süreç buydu. Hekimler için karar destek sistemi yaptık. Hekimlerimiz hastasına hangi ilacı kullanması gerektiğine Bilim Kurulu’nun ilan ettiği rehber çerçevesinde önerebiliyordu.

'YÖNETİM SİSTEMİNİ ÖLÜM İLE ENTEGRE ETTİK'

Bütün pandemi yönetim sistemini ölüm ile entegre ettik böylece ölüm sayıların çok dinamik ve hızlı bir şekilde görmeye başladık.

'PSİKOLOJİK DESTEK VERDİK'

Sağlık çalışanlarının görüntülü olarak psikolog ve psikiyatristler ile muayene olmasını sağlayarak onlara psikolojik destek verdik. Daha sonra otistik çocukların da psikolog ve psikiyatri ile muayene olabilmesi için uygulama geliştirdik."

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