Sağlık Bakanı organlarını bağışladı

Toplantıda konuşan Memişoğlu şunları söyledi: “Organ bağışı, bir insanın hayatını kurtarıyor. Biz, nakillerin yüzde 90’ını canlıdan yapıyoruz. Türk toplumu özverili bir toplumdur. Canlıyken kendi parçasını veren bir toplum, öldükten sonra çürüyecek organını çok daha kolay verir.

VASİYETİMDİR

Dünyada ilk organ nakli 1967’de, Türkiye’de ise 1968’de yapıldı. Türkiye’de ilk başarılı organ nakli ise Profesör Dr. Mehmet Haberal tarafından 1975’te böbrek nakli ile yapıldı. 1988’de yine Mehmet Haberal ve ekibe kadavradan karaciğer nakli yaptı. Bugün 149 nakil merkezimiz var, ancak 32 bin 500 insanımız organ bekliyor. Her gün 3-4 kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Ben organlarımı 1997’de bağışladım. O zaman bir kâğıt veriyorlardı. Şimdi onu e-Devlet üzerinden elektronik ortama aktaracağım. Bu artık vasiyetimdir. Kalbim ve beynim durduktan sonra tüm organlarımı bağışlıyorum.”

Toplantıda, Avrupa’da milyon başına 63, Türkiye’de ise 61 hastaya organ nakli yapıldığı belirtildi. Ülkemizde yılda 5 bin civarında organ nakli yapıldığı, buna rağmen organ nakli bekleyen hasta sayısının yedi yılda yüzde 20 oranında arttığı kaydedildi.

BÖBREK NAKLİNDE 50. YIL

Organ bağışında artık kişinin iradesinin esas alınacağı, bağışın e-Nabız üzerinden yapılacağı, bağışçı olduğunun sadece beyin ölümünden sonra görüleceği, bağışçının ölümü halinde, anne babası ve aile üyelerinin ihtiyacı halinde organ naklinde öncelikli olacağı bildirildi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen böbrek naklinin 50. yılı dolayısıyla Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen 19’uncu Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği (MESOT 2025) Kongresi’ne katıldı. Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın da katıldığı programda Bakan Memişoğlu, “Elektronik sistemle, Türkiye’de e-nabız dediğimiz 85 milyonun ve çocukların dahi kullandığı sistemle bağış yapabilir hale getirdik” diye konuştu.