×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Dünya Kanser Günü" paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Memişoğlu#Dünya Kanser Günü#KETEM
Sağlık Bakanı Memişoğlundan Dünya Kanser Günü paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 18:53

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içerisinde 15 milyon vatandaşımıza toplam 40 milyon hatırlatma mesajı göndererek kanser taramalarına davet ettik. 2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk."

Memişoğlu, Dünya Kanser Günü vesilesiyle, ilgili yaş aralığında bulunan tüm vatandaşları taramalar hakkında detaylı bilgi ve destek almak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Memişoğlu#Dünya Kanser Günü#KETEM

BAKMADAN GEÇME!