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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "afete hazırlık" paylaşımı

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#Kemal Memişoğlu#Afete Hazırlık#Olası İstanbul Depremi
Sağlık Bakanı Memişoğlundan afete hazırlık paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 22:39

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her türlü afette sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla titiz bir çalışma içinde olduklarını bildirdi.

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Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası İstanbul depremi için 16 il sağlık teşkilatının katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Her türlü afette sağlık hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz" ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan referans hastaneler belirledik. İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik. Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık. Lojistik hastanelerimizi belirleyerek otoparklarında 72 saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

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Memişoğlu'nun paylaşımında olası İstanbul depremine yönelik yapılan deprem tatbikatına ilişkin görüntüler de yer aldı.

 

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#Kemal Memişoğlu#Afete Hazırlık#Olası İstanbul Depremi

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