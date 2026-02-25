Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunda sunum yaptı

Haberin Devamı

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplandı.

Komisyon'da, Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, aile hekimliği sistemi kapsamında yürütülen izlem programlarıyla çocukların büyüme ve gelişimlerinin düzenli takip edildiğini, riskli durumların erken aşamada tespit edilerek ilgili birimlere yönlendirme yapıldığını söyledi.

Bu çalışmaların önemli bir ayağını 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı'nın oluşturduğunu belirten Memişoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Program kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları tarafından gebelerin sağlık durumları ile 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla izlenmektedir. 2025 yılı içerisinde bu program kapsamında 675 bin 815 bebek ve çocuğumuzun psikososyal izlemi gerçekleştirilmiştir. Programın ülke genelinde etkin biçimde uygulanabilmesi amacıyla 40 bin 87 hekim ile 44 bin 296 ebe ve hemşire olmak üzere toplam 84 bin 383 sağlık personeline eğitim verilmiştir."

Memişoğlu, Türkiye'de çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında kamu, özel ve üniversitelerde 2 bin 260 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanının hizmet verdiğini aktararak, "711 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı ile 441 asistan hekim, Bakanlığımıza bağlı 229 sağlık tesisinde aktif olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler çok disiplinli ekip anlayışıyla yürütülmektedir. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 1040 psikolog, 963 sosyal çalışmacı ve 534 çocuk gelişimci, çocuklarımızın ruhsal iyilik halinin korunması ve güçlendirilmesinde önemli rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler ve öğrenci yurtlarında "gençlik ruh sağlığı faaliyetleri" kapsamında çalışmalar yaptıklarını söyleyen Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 144 bin 478 gencimize eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladık. Çocukların korunmasına yönelik önemli yapılardan biri de Çocuk İzlem Merkezlerimizdir. Adli süreçlere konu olan çocukların olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla çok disiplinli bir yaklaşımla hizmet sunulmaktadır. Halihazırda 70 ilimizde 74 Çocuk İzlem Merkezi faaliyet göstermekte olup ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesine yönelik farkındalık faaliyetleri de düzenli olarak yürütülmektedir. İl sağlık müdürlüklerimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında sağlık personelimizin yanı sıra çocuklarla temas eden farklı kurum çalışanları ve vatandaşlarımız dahil olmak üzere 1 milyon 283 bin 203 kişiye eğitim verilmiştir."

"ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK HİZMETLER 22 İLDE BULUNAN 24 ÇEMATEM'LER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Çocukların suça sürüklenmesinde önemli risk alanlarından birinin madde kullanımı ve davranışsal bağımlılıklar olduğunu belirten Memişoğlu, bu nedenle bağımlılıkla mücadele çalışmalarını çocuklar, gençler ve aileleri kapsayacak şekilde yürüttüklerini anlattı.

Memişoğlu, "Son bir yılda 'Dijital Dünyada Ebeveyn/Çocuk ve Genç Olmak' temasıyla 'An Sende Kalsın' sloganı kapsamında yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yıl içinde toplam 1 milyon 418 bin 612 kişiye ulaşılmıştır." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psiko-sosyal danışmanlık, sigara bırakma danışmanlığı ve bağımlılıkla mücadele danışmanlığı hizmetleri sunulduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra akran zorbalığı, ergenlik dönemi sorunları, aile içi iletişim, çocuk ihmali ve istismarı, psikososyal kriz durumları ve sınav kaygısı gibi konularda da çocuklara ve ailelerine destek verilmektedir. Madde bağımlılığı alanında danışmanlık hizmeti sunan ALO 191 Danışma Hattı aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 552 bin danışmanlık hizmeti verilmiştir." dedi.

Bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlar için tedavi ve rehabilitasyon altyapısını sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Memişoğlu, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezleri (AMATEM) ile Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerine (ÇEMATEM) ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülke genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere toplam 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunulmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik hizmetler 22 ilde bulunan 24 ÇEMATEM'ler aracılığıyla yürütülmektedir. Bu merkezlerin 15'i yataklı olup toplam 242 yatak kapasitesine sahiptir. Geride bıraktığımız bir yıllık süre içerisinde bu merkezlere 8 bin 772 ayaktan başvuru yapılmış, 1128 çocuk ve ergen yatarak tedavi görmüştür. Başvuruların büyük oranı birden fazla madde kullanımına ilişkindir. Merkezlerde yalnızca tıbbi tedavi değil, psikososyal destek ve aile danışmanlığı hizmetleri de sunulmakta, tedavi sonrası sosyal uyum süreci yakından izlenmektedir."