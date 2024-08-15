Sağlık Bakanı Memişoğlu: Maymun çiçeğini takip ediyoruz

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SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, göreve geldikten sonra dün ilk kez gazete ve televizyonların yöneticileriyle buluştu. “İstanbul’da 7 milyon kişide, Rize’de herkeste var” diyerek ilk iş cep telefonu ve e-posta adresini paylaşan Memişoğlu, “Algı yönetmekten çok işimizi yöneteceğiz. Sosyal medyada görünürlük açısından benden çok Sağlık Bakanlığı’nı, işimizi göreceksiniz” dedi ve özetle şunları söyledi:

‘POLEMİKTEN UZAK DURACAĞIZ’

“Kişisel sosyal medyamı ben yönetiyorum ve yöneteceğim, hata da yapabilirim. Mümkün olduğu kadar polemikten uzak durmak, enerjimizi kavgaya ve geçmişe harcamamak istiyoruz. Karşı taraftan gelen eleştirilerde önce biz ne yaptık diye sorguluyoruz. Bazen Bakanlık niye cevap vermiyor diye düşünecek olursanız, emin olun ki o sırada işimizi yapıyoruzdur.”

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‘MORAL VE MOTİVASYONA İHTİYAÇ VAR’

Enerji, turizm, savunma sanayi gibi sağlık sektörü de ülkemizin bir lokomotifi. Sadece bu çarkı döndürmek için biraz organizasyonel desteğe, motivasyona ve morale ihtiyacı var. Şehir hastanelerine ‘sağlığın fiziksel şaheserleri’ diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye’nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil Türkiye’nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojinin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir ancak bu hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak maalesef yanlış. Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç sorunu yok. Konunun ilaç markası üzerinden değil etken maddesi üzerinden değerlendirilmesi gerekir.

DSÖ’DEN KÜRESEL ACİL DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün aldığı kararla Afrika’yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox / Mpox) virüsü salgını nedeniyle “küresel acil durum” ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı” dedi. Acil durum ilanı, hükümetlerin ve uluslararası örgütlerin hastalığın yayılmasını engellemek için çabalarını artırmaları anlamında DSÖ'ye bazı yetkiler veriyor. DSÖ, bazı şehirler ve bölgeler için seyahat uyarısı yapabiliyor.