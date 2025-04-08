Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kırgızistan Sağlık Bakanı Çeçeybayev ile bir araya geldi

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Memişoğlu, başkent Astana'da Kırgızistan Sağlık Bakanı Erkin Çeçeybayev ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Memişoğlu, Çeçeybayev ile Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde görevli organ nakli ekibi ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Memişoğlu, "Kırgız mevkidaşım Sayın Erkin Çeçeybayev ile Astana'da bir araya geldik. Bu hafta, Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinde böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştiren ekibimizle görüntülü görüştük. Nakil yapılan Kırgız vatandaşı hastaların biri 24 biri 22 yaşındaydı. İnşallah, tez zamanda sağlıklarına kavuşacaklar. İçinde bulunduğumuz yüzyılı el birliğiyle Türk Dünyası Yüzyılı yapacağımıza gönülden inanıyorum. Rabb'im bu kutlu yolda hepimize güç kuvvet versin" dedi.

Öte yandan Türkiye ve Kırgızistan arasındaki İşbirliği Protokolü doğrultusunda 6 Nisan 2025'te Türkiye'den Bişkek'e giden nakil ekibi, kronik böbrek yetmezliği bulunan iki Kırgız vatandaşının böbrek nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.



