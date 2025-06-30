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Sağlık Bakanı Memişoğlu: İmmünoterapi ilaçları SGK geri ödeme listesine alındı

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#Kemal Memişoğlu#İmmünoterapi İlaçları#SGK Geri Ödeme Listesi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: İmmünoterapi ilaçları SGK geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 21:01

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır" dedi.

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır. Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun. Bu süreçteki güçlü iş birlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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#Kemal Memişoğlu#İmmünoterapi İlaçları#SGK Geri Ödeme Listesi

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