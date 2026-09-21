Sağlık Bakanı Memişoğlu CNN Türk'e konuştu: ABD ile işbirliği yapabiliriz

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York’taki Türkevi’nde açıklamalarda bulundu. Bilim insanları, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz firmalarıyla görüştüklerini belirten Memişoğlu, “Çünkü Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini sunuyor. Aynı zamanda sağlık insan gücü ve altyapısıyla dünyaya örnek olan bir ülke. Özellikle son 25 yılda Cumhurbaşkanımız bu konuda büyük bir irade ve liderlik gösterdi” ifadelerini kullandı.

‘İLACINI VE CİHAZINI ÜRETEBİLEN BİR ÜLKE HÂLİNE GELİYORUZ’

Türkiye’nin dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Memişoğlu, “Ama bu bize yetmez. Artık sağlık teknolojisini ve bilimini geliştirebilen, ilacını ve cihazını üretebilen bir ülke hâline geliyoruz” diye konuştu.

‘TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTEBİLİRİZ’

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ABD’de ortaklıklar kurulması ve Türkiye’ye yatırım yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Memişoğlu, şunları söyledi:

“Bilim insanlarının ardından mevkidaşımızla da görüştük. Amerika Birleşik Devletleri’nin sağlık hizmetleri konusunda birçok eksiği var. Bu alanlarda iş birliği yapabiliriz. Aynı zamanda teknoloji transferi konusunda da sağlık bakanlıkları olarak çalışmalar yürütebiliriz.”

‘TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEK’

Türkiye’nin sağlık alanında bölgesinin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Amerika da kendi bölgesinde sağlık alanındaki en büyük güç. Özellikle teknolojisi güçlü. İnşallah bu alanda birlikte güzel işler yapacağız. Ancak biz şuna inanıyoruz: Türk insanı ve Türk sağlık sistemi her şeyin üstesinden gelecek. Sağlık hizmetlerinde nasıl başarılı olduysak bundan sonra sağlık teknolojisi ve biliminde de dünyaya örnek olacağız. Çevremizdeki insanlara da bu iyiliği ulaştıracağız” dedi.

‘SAĞLIK, İNSANLIĞIN İYİLİK YÖNÜNÜ TEMSİL EDİYOR’

Kovid-19 salgını döneminde Türkiye’nin dünyanın her ülkesine yardım etmeye çalıştığını hatırlatan Memişoğlu, “Çünkü sağlık, insanlığın iyilik yönünü temsil ediyor. Ülke ve millet olarak biz de bu iyiliği temsil ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak herkese şifa dağıtmak ve insanlığa fayda sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.