Sağlık Bakanı Memişoğlu, BM Genel Kurulu’na hitap etti: Gazze'de sağlık hakkı en vahşi şekilde ihlal ediliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ‘Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Ruh Sağlığı ve İyilik Halinin Teşviki Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı’ adlı oturuma katılarak Birleşmiş Milletler (BM) 80’inci Genel Kurulu’na hitap etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu konuşmasında; bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarını ele almak için bir araya geldikleri bu toplantının küresel dayanışmanın gücünü gösterdiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, bu sorunların yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla tüm insanlığın ortak yükü olduğunu belirtti.

Hastalıklarla etkili mücadelenin yolunun sağlıklı yaşamı teşvik eden, kapsayıcı ve güçlü sağlık sistemlerinden geçtiğinin altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sistemini bu anlayışla güçlendirdiklerini ve reformlarla geliştirdiklerini kaydetti. Bakan Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetleri ile dijital sağlık uygulamalarını toplumun her kesimine erişebilir kıldıklarından ve böylece kronik hastalıkların kontrolünde önleyici ve proaktif yaklaşımlar benimsediklerinden bahsetti.

‘SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZLA İNŞA ETTİĞİMİZ SİSTEMLE YARININ RİSKLERİNİ DE AZALTIYORUZ’

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla, bireylerin sağlığını koruyan ve geliştiren bir sistem inşa ettiklerini vurguladı. Bağışıklama ve erken tanı programlarıyla gelecek nesilleri koruyacak sürdürülebilir modeller oluşturduklarını anlatan Bakan Memişoğlu, böylece sadece bugünün hastalıklarını tedavi etmediklerini, yarının risklerini de azalttıklarını dile getirdi.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadelede tek bir ülkenin çabasıyla başarıya ulaşılamayacağını aktaran Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu küresel yükü azaltmak için herkesin daha güçlü iş birliği yapması, kaynaklarını adil biçimde paylaşması ve ortak stratejiler geliştirmesi gerektiğini bildirdi.

‘SAĞLIK HAKKI, İNSANLIK ONURUNUN EN TEMEL GEREĞİDİR’

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık hakkının insanlık onurunun en temel gereği olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bugün Gazze’de yaşananlar, bu hakkın en vahşi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Hastanelerin hedef alınması, ambulansların bombalanması ve sağlık çalışanlarının görev başında saldırıya uğraması insanlığın ortak değerlerine aykırıdır. Sivillerin, özellikle çocukların ve kadınların en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılması kabul edilemez. Türkiye olarak biz; dili, inancı ya da kimliği ne olursa olsun her insanın yaşama ve sağlığa erişim hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gazze’deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık bir tercih değil, bir zorunluluktur.”

Sağlık Bakanı Memişoğlu, BM 80’inci Genel Kurulunda, “Gelin, hastanelerin hedef alınmadığı, ambulansların vurulmadığı; yaşamın ve umudun korunduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim. İnsani değerlere sahip çıkan herkese teşekkür ediyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.