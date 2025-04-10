Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz sağlıkçılar insanlığa adanmış insanlarız

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay'ın adının verildiği Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılış töreni gerçekleşti. Törene, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Yiğit Gençbay'ın ailesi katıldı. Sağlık alanında bir model olacak Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezinde; Aile Sağlığı Merkezi, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri bir arada sunulacak. Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Burada en önemli hedefimiz, hastalanmadan, sağlıklı birey olarak kalmayı ve sağlıklı yaşamın, hayatımızın bir düsturu olmasını hem topluma hem insanlara öğretmek. Aynı zamanda onlarla beraber bu süreci yönetmek" dedi.

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'SHM'LER İLE TOPLUMUMUZU BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sağlıkla ilgili yalnızca sağlık çalışanlarının çabasının yetmeyeceğini belirten Memişoğlu, "Toplumun da bu konudaki çabası gerekiyor. Her gün, 'Ben burada sağlığımı nasıl korurum', 'Hastalanmadan bu önlemleri nasıl alırız' diye kültürümüz ve bilincimizin oluşması gerekiyor. Bedenimiz kiloyla mücadele ediyor. Toplumun dörtte biri maalesef aşırı kilolu. Halbuki bunların hepsi gelecekte kalp hastalığı olarak, tansiyon olarak geri dönecek. Onun için biz temel sağlığı, koruyucu sağlığı, aile hekimliğini, bugün burada açtığımız sağlık ve hayat merkezi gibi yerlerde insanlarımızın hem bu hizmetleri almasını hem de bu konuda kendilerinin bilinçli hale gelip sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Toplumsal olarak hep beraber buna destek verirsek, bu konuda çabaları hep beraber desteklersek, medyasıyla, kültürlü insanlarıyla, bilim insanlarıyla, herkes buraya çaba açarsa bu işi çok çabuk hallederiz. Çünkü bugün biliyoruz ki Türk toplumunun kilo hareketsizliği, beslenme sorunu, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı sorunu büyümektedir. Bunun için şimdiden bu önlemleri anlayacağız" ifadelerini kullandı.

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'YİĞİT BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİ'

Türkiye'de 286 Sağlıklı Hayat Merkezi olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Bu 286 hayat merkezlerimizin tamamı ücretsiz. Fizyoterapistinden psikoloğuna, diş hekimine kadar, aile gelişiminden çocuk gelişimine kadar, gebe eğitiminden hamilelik sürecindeki desteğine kadar, koruyucu hekimlikten kanser taramasına kadar her türlü imkanı ücretsiz veriyor. Biz son 6 ayda 24 tane merkez açtık, inşallah 2025 senesinde bunu 100'e tamamlayacağız" diye konuştu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden tıp fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Yiğit Gençbay'ı rahmetle anan Bakan Memişoğlu, "Yiğit, isminden de anlaşılabileceği gibi büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Biz sağlıkçılar kendinden çok başkasına hizmet eden, insanlığa adanmış insanlarız. Onların yardımına koşmayı, onlara empati duyarak, onların problemlerini çözme alışkanlığını edinmiş insanlarız. Yiğit'in bunu hissettiği için yangından çıktığı halde geri dönüp arkadaşıyla beraber birçok insanın hayatını kurtarması, esasında sağlıkçının hissettiği duyguları, insanlığı temsil ediyordu" ifadelerini kullandı.

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'DETAYLI SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLMEKTEDİR'

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin toplam 3 bin metrekare arazi üzerine kurulduğunu, 2 bin 325 metrekare kapalı alan ve 25 personel ile bölge halkına hizmet sunacağını belirterek, "Ülkemiz ve Başkentimiz için model olan bu önemli merkezde; beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) danışmanlığı, ruh sağlığı danışmanlığı, çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı çerçevesinde detaylı sağlık hizmetleri verilmektedir" dedi.

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'YİĞİT'İMİN ADI BÖYLE BİR MERKEZDE ANILIYOR OLACAK'

Açılışa katılan Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay ise "Yiğit Gençbay ve Alp Mercan, Kartalkaya'daki yangında sağlam çıkmış olmalarına rağmen tekrar otele girerek birçok insanın canını kurtarmalarına vesile oldular. İkisi de kahramandı, çok cesur yürekli çocuklardı. Son nefeslerine kadar da mücadeleye devam ettiler. Kendilerini de kurtarabilirlerdi ama onlar ölmeyi tercih ettiler. Yiğit'imin adı en azından böyle bir merkezde anılıyor olacak. Gelen herkes dualar edecek. Yapamadığı belki doktorluğu, buradaki diğer meslektaşları devam ettirecek. Hem sevinçli hem üzüntülüyüz ama onun adına yakışan bir yer oldu" dedi.

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SAHA'DA İLK DERS YAPILDI

Açılışın ardından Sağlık Bakanlığı'nın yeni eğitim programı Sağlıklı Hayat Akademisi'nin (SAHA) ilk dersi yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği ilk ders, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak çevrim içi takip edildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Akademisi'nin ilk dersinde, 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşla buluştu. Sağlıklı Hayat Akademisi ile sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak, sağlıklı yaş almayı desteklemek, toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek hedefleniyor. Sağlıklı Hayat Akademisi'ne katılan vatandaşlara, 13 oturumdan oluşan program dahilinde; koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fazla kilolar ile mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, kanser taramaları ve erken teşhis, akılcı ilaç kullanımı, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar, sağlıklı kadın ve sağlıklı nesil, ruh sağlığı ve mutlu bireyler, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar, sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı konularında eğitim verilecek. Eğitimler, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından veriliyor.