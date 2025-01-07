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Sağlık Bakanı Memişoğlu bin 616 yeni hekimin atandığını duyurdu

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#Sağlık Bakanı#Kemal Memişoğlu#Doktor
Sağlık Bakanı Memişoğlu bin 616 yeni hekimin atandığını duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 09:27

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladı.

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Bakan ,Sağlık Bakanı Kemal MemişoğluMemişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Sağlık Bakanı#Kemal Memişoğlu#Doktor

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