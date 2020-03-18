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Haber Giriş: 18.03.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü açıklaması! Corona virüsü nedeniyle ikinci ölüm

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüsü açıklaması! Corona virüsü nedeniyle ikinci ölüm
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, '61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum' dedi.

Son dakika haberler... Bakan Koca yaptığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.

 

 

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