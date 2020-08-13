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AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 00:46,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı

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Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınının tüm dünyada her alanda hayatı etkilediğini belirtti.

Sağlığın salgının en dramatik tarafı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım."

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