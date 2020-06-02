Sağlık Bakanı Koca'dan "salgın sona ermedi" uyarısı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

'DÜNYADAKİ İLAÇ GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ'

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine kabul edildiğini duyurdu. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliği’nin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."