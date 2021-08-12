DHA
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Sağlık Bakanı Koca'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e ziyaret
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, Bakan Özer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Özer'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Koca, kendisine ve ekibine başarılar diledi. Bakan Özer de Bakan Koca'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.