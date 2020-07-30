Sağlık Bakanı Koca’dan kitlerin ‘doğru sonuç vermediği’ iddiası ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından alınan önemli açıklamalar yaptı.



Koca, kitlerin doğru sonuç vermediği iddiası ile ilgili ‘Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre kitlerin doğru sonuç verme oranı %91,66’dır’ ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre KİTLERİN DOĞRU SONUÇ VERME ORANI %91,66’dır. pic.twitter.com/twuHauFuqx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020





