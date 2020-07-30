MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı Koca’dan kitlerin ‘doğru sonuç vermediği’ iddiası ile ilgili açıklama
GeriGündem Sağlık Bakanı Koca’dan kitlerin ‘doğru sonuç vermediği’ iddiası ile ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.07.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca’dan kitlerin ‘doğru sonuç vermediği’ iddiası ile ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanı Koca’dan kitlerin ‘doğru sonuç vermediği’ iddiası ile ilgili açıklama
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den getirilen kitlerin yanlış sonuç verdiği iddiasını yanıtladı. Bakan Koca, açıklamasında  ‘15 Haziranda yapılan denetime göre kitlerin doğru sonuç verme oranı %91,66’dır’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından alınan önemli açıklamalar yaptı.

Koca, kitlerin doğru sonuç vermediği iddiası ile ilgili ‘Halk Sağlığı’ndaki laboratuvarımız, uluslararası bir referans laboratuvarıdır. Avrupa’da ECDC EVC LAB ağına üye 70 laboratuvardan biridir. ECDC EVC LAB ağı, üyesi olan laboratuvarlarda denetim yapar. 15 Haziranda yapılan denetime göre kitlerin doğru sonuç verme oranı %91,66’dır’ ifadelerini kullandı.



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle