Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece devlet hastanelerini ziyaret ettiğini belirterek, "Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul'da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden. Yaptığımız toplantılarda, yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.