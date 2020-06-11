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DHA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür

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Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üstüne teşekkür
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş ve üzerindekilere evde kaldıkları, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim" dedi.

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