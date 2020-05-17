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Haber Giriş: 17.05.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı

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Sağlık Bakanı Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı
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Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar bugün saat 12 – 18.00 arası sokağa çıkacak. Sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir uyarı geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına dakikalar kala sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaştı. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.

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