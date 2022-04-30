Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi

#Koronavirüs#Aşı#Salgın
Sağlık Bakanı Kocadan koronavirüs açıklaması: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi

Türkiye genelin yapılan koronavirüs aşı sayısı 147 milyon 410 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca azalan vaka sayıları sonrası ise, ''Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi.'' dedi.

Haberin Devamı

Bakan Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Salgının başında umut bağladığımız aşının, Covid-19’un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Aşı tarihinin önceki zaferlerine benzer bir zafer yaşadık. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi.

Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir. Aşılanma, doğan her çocuğun doğal hakkıdır. Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. Herkes için uzun bir yaşam amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Salgın

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı