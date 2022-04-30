Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi

Haberin Devamı

Bakan Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:



Salgının başında umut bağladığımız aşının, Covid-19’un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Aşı tarihinin önceki zaferlerine benzer bir zafer yaşadık. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi.

Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir. Aşılanma, doğan her çocuğun doğal hakkıdır. Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. Herkes için uzun bir yaşam amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım.