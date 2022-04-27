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Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#MASKE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "uçakta maske şart mı?" sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, "Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Bunun içine uçaklar da, eğitim de, kapalı alanlar da tüm kurumlar girmiş olur." ifadelerini kullandı.

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İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

En önemli gündem maddelerimizden biri sağlık yatırımları olacak. Aydın sağlık gücünü her geçen gün artırdı. İleri teknoloji ile donatılmış şehir hastanelerimizin gücü salgında daha iyi anlaşıldı.

"ZİHİNLERİMİZDEN SALGININ KORKUSUNU ATIYORUZ"

Dün koronavirüs bilim kurulumuz son toplantısını gerçekleştirdi. 1 milyon 300 bin sağlık ordumuzla milletimizin her ferdi mücadele verdi. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, çünkü aşımız ve ilaçlarımız var. Aşı ve kişisel tedbirler ile günlük hayatımızı sürdüreceğiz.

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Vaka sayımız 2 bin 500’e kadar düştü. Hastanelerimizde yoğun bakımlar birer ikişer kapanıyor. Hayatını kaybeden 14 kişi ise ileri yaşta ve kronik hastalığı olan vatandaşlardı.

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Bilim Kurulu cumhurbaşkanımızın kabulü ile son toplantısını yapmış oldu. Bilim Kurulu 27 ay boyunca olağanüstü performans sergiledi. Bundan sonraki süreçte bakanlığı birçok bilim kurulu var. Bilim Kurulu halk sağlığı çerçevesinde izliyor olacak gerektiğinde toplanabilir. 

UÇAKTA MASKE ŞART MI?

Dün cumhurbaşkanımız açıkladı biliyorsunuz. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısı ile bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere kurumlar girmiş olur. Bunu net ifade etmek istiyorum.

Bu dönemde salgın bize şunu gösterdi. Maskenin koruyucu olduğunu biliyoruz, pandemi sonrası süreçte de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir vatandaşımız soğuk algınlığı hissediyorsa maskesini takıyor olmalı.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#MASKE

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