Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68

Koca, toplantı sonrası gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

DİYARBAKIR’DA VAKALARIN YÜZDE 91’İ AİLE İÇİ TEMAS

“Ardı ardına idrak ettiğimiz bayramlarımız, eş dost ziyaretleri, nişan ve kına törenleri, düğünler, asker uğurlamaları ve taziyeler maalesef mesafenin unutulduğu, maskelerin takılmadığı, sosyal mesafenin korunmadığı ortamlar oldu. Bunun yansımalarını da hemen gördük. Diyarbakır’daki vakaların yüzde 91’i aile içi temastan bulaştı. Ancak hızlı müdahale ile Şanlıurfa’da vaka sayımızda yüzde 34, Diyarbakır’da yüzde 49, Mardin’de yüzde 47, Batman’da yüzde 56, Siirt’te yüzde 37, Şırnak’ta ise yüzde 42 azalma oldu, bu henüz başlangıçtır... Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31’dir. Önceliğimiz hasta sayısı artışını durdurmak, aksi bir durumda bu tedbirlerin de bir süre sonra çözüm konusunda yetersiz kalma ihtimali olabilir. Diyarbakır’da 118 olan filyasyon ekibi sayısını 385’e, Batman’da 100’e, Mardin’de 110’a, Siirt’te 80’e, Şanlıurfa’da 330’a, Şırnak’ta 54’e çıkardık.”

6 ŞEHRE YENİ HASTANE

Bakan Koca, Güneydoğu’da 6 ile inşa edilecek hastanelerle ilgili de bilgi verdi. Diyarbakır’a 1000, Mardin’e 750 yataklı şehir hastanesi; Batman, Siirt ve Şırnak’ta 500 yataklı devlet hastanesi yapılacağını söyleyen Koca, “Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin inşaatına en kısa sürede başlayacağız. Diyarbakır’a şehir hastanesi için arsa yeri belirlendi, proje ihalesi bu ay içerisinde yapılacak. Yani 6 ilimizde 3 ilimizin hastaneleri şehir hastanesi statüsünde yapılıyor olacak. Diğer 3 ilin de 500 yataklı devlet hastanesi yapılıyor olacak” dedi.