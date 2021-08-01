AA
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Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Van'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını belirten Koca, "Meteorolojiden gelen yağış uyarılarının ardından yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı da görev başındayız." ifadesini kullandı.