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HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi
GeriGündem Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 21:19 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi

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Sağlık Bakanı Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Van'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Van'da selden etkilenen bölgelerde ekiplerin sağlık taraması yaptığını belirten Koca, "Meteorolojiden gelen yağış uyarılarının ardından yaşanabilecek yeni olumsuzluklara karşı da görev başındayız." ifadesini kullandı.

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