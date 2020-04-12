Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."