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AA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 23:52 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni kamu spotlarını paylaştı

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni kamu spotlarını paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen ve "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotlarını paylaştı.

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek şunları kaydetti:

"Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

"EĞER İSTERSEK TEDBİRLERLE SOSYAL HAYATI USTACA BİR ARAYA GETİREBİLİRİZ."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Mucize Doktor" dizisinde "Doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek, şunları kaydetti.

"Taner Ölmez, Bakanlığımızın Koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

 

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