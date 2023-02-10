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Sağlık Bakanı Koca: Sahra hastanelerinde ameliyat yapılabiliyor

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#Fahrettin Koca#Deprem#Kahramanmaraş
Sağlık Bakanı Koca: Sahra hastanelerinde ameliyat yapılabiliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 19:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da deprem bölgesinde sahra hastaneleri önünde yaptığı konuşmada, “Sahra hastanelerinde ameliyat yapılabiliyor” dedi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremlerin ardından yaraların hızla sarıldığı Hatay’da sahra hastanelerinin kurulumu devam ediyor.

Hatay’da bulunan sahra hastanelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Burada bütün sağlık çalışanları arkadaşlarımız ülkenin her köşesinden gelmiş oldular. Olağanüstü gayret gösterme çabası içerisindeyiz. Burada bulunan sağlık çalışanı 7 bini bulmuş oldu. Sahra hastanelerini bir taraftan kurmaya başladık. Bu sahra hastanesinde hem ameliyat yapılabiliyor olacak hem yoğun bakımları olan, tomografisi de olan hastaneden bahsediyorum. İki gün sonra bir sahra hastanesi devreye girmiş olacak. 12 sahra hastanesi birimi burada faaliyet göstermiş durumda" dedi.

Bakan Koca ayrıca "Önümüzdeki günlerde buradaki hasta yoğunluğunu giderek azaldığını görüyoruz. Üniversite hastanemizin kullanılabilir olduğunu görüyoruz. 2 günden beri üniversite hastanemizi kullanmaya başladık. Bütün riskli hastayı da tedavi edeceğimiz bundan sonraki süreçte üniversite hastanesi olacak. Deprem bölgesinde toplam 77 sahra hastanesi söz konusu ve her geçen gün bunların sayılarını da arttırmış oluyoruz. Özellikli de konteynır kentlerin oldukları yerlerde de bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. İlaç sorununu da yine bu hastaneler üzerinden çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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