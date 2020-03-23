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Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Herkes bu saate kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

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Son dakika haberleri: Herkes bu saate kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
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Koronavirus Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklamanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da yapılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.

Son dakika haberler: Türkiyede kaç corona virüs vakası var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberler: Türkiye'de kaç corona virüs vakası var? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
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