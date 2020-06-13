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DHA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Koca Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca tedavi gören hastalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan Koca ziyaretini sosyal medya hesabından, "İstanbul’dayım. İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece Koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var." notuyla duyurdu.

 

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