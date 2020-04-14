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Haber Giriş: 14.04.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca peş peşe paylaştı... ‘Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin peş peşe dikkat çeken videolar paylaştı. Koca mesajında ‘Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’ değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Twitter hesabından, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı peş peşe videolar paylaştı.     

‘Birlikte Yeneceğiz’ etiketiyle yaptığı paylaşımlarda bulunan videolu mesajlarında sırasıyla şu mesajları verdi:

‘Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.’

‘Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’

‘Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz‘

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