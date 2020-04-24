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Haber Giriş: 24.04.2020 - 01:08,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan ramazan mesajı: "Umut göründü"

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Sağlık Bakanı Koca'dan ramazan mesajı: "Umut göründü"
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Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi devam ediyor. Salgının kontrol altına alındığı Türkiye'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Umut göründü' mesajı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanı Kocadan ramazan mesajı: Umut göründü

"Umut göründü. Hilal göründü. Güzel günler yaklaşıyor. Ramazanınız kutlu olsun."

Sağlık Bakanı Kocadan ramazan mesajı: Umut göründü

Öte yandan Fahrettin Koca, Türkiye'nin tek yürek olduğu İstiklal Marşı etkinliğinde bir paylaşım yaparak, "Saat 21:00’da, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tek ses olduk. İstiklal Marşımızı 83 milyon birlikte okuduk. O an görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız adına, bu görkemli koroya bizler Bakanlık Binamızın önüne çıkarak katıldık. Meclisimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

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