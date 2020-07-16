MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı Koca paylaştı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış
GeriGündem Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.07.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Bu teori 'bilimsel' olarak yanlış
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iş yerinde çalışanlar için önemli bir uyarıda bulunarak ‘bu teori bilimsel olarak yanlış’ dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. Koca mesajında, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Bu teori bilimsel olarak yanlış


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle