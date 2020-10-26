İHA
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Sağlık Bakanı Koca: “Milletçe başımız sağ olsun”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Milletçe başımız sağ olsun” dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberi: 26 Ekim korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.
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