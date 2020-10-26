Sağlık Bakanı Koca: “Milletçe başımız sağ olsun”

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.