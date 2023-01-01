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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti; gurbetçiden samimi görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Koca#Hastane#Yeni Yıl
Sağlık Bakanı Koca, İstanbuldaki hastaneleri ziyaret etti; gurbetçiden samimi görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti. Bakan Koca Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yılın ilk bebeklerini gördükten sonra hastaneden ayrılırken Lizbondan gelen gurbetçi ile karşılaştı. Bakan Koca'ya sarılarak samimi görüntüler sergileyen Seymen, Portekiz'de doktorlara Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni anlattığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun ve yeni yıl dileklerini ileten Bakan Koca bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ziyaretlerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden başlayan Bakan Koca, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin acil servislerini ziyaret etti.

Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Acil servisindeki arkadaşlarımızı ziyaret ederek onların şahsında tüm hekimlere, sağlık meslek grubu mensuplarına iyi yıllar diledik. Hastalarımıza geçmiş olsun ve iyi seneler dileklerimizi sunduk. 2023, sağlıkta önceki yılları geride bırakacak" dedi.

GURBETÇİYİ KIRMAYAN BAKAN KOCA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

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Sağlık Bakanı Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaptığı ziyaretin ardından hastaneden ayrılırken, Portekiz'in Başkenti Lizbon'dan tedavi için gelen gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen ile karşılaştı. Bakan Koca'nın yanına gelen Seymen, fotoğraf çektirme isteğini dile getirdikten sonra bir taraftan da hastaneden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Koca'ya sarılarak samimi görüntüler sergileyen Seymen, Portekiz'de doktorlara Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni anlattığını söyledi.

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#Fahrettin Koca#Hastane#Yeni Yıl

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