Sağlık Bakanı Koca: "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

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