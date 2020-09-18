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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca: Filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz

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Sağlık Bakanı Koca: Filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" ifadelerine yer verdi.

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