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Sağlık Bakanı Koca: Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı

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#Fahrettin Koca#Zonguldak#Ambulans
Sağlık Bakanı Koca: Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 22:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kazaya giden itfaiye aracının önünün fermuar yöntemiyle nasıl açıldığını gösteren bir video paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fermuar Yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye Fermuar Yöntemiyle yol verdi. Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız Fermuar Yönteminin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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#Fahrettin Koca#Zonguldak#Ambulans

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