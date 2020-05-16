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DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 22:04,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, Engelliler Haftası'nı Âşık Veysel ile kutladı

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Sağlık Bakanı Koca, Engelliler Haftası'nı Âşık Veysel ile kutladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı, Âşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Twitter hesabından Âşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımla birlikte yaptığı açıklamada, "Engelsiz insan var mı ki “engelli" diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir "engel". Engelleri aşanlarsa, tıpkı Âşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Engelliler Haftasını Âşık Veysel ile kutladı

PROF. DR. TAŞCIOĞLU'NU ANDI

Bakan Koca ayrıca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu da yaptığı başka bir paylaşımla andı. Koca paylaşımında, "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1952 Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1998'de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Engelliler Haftasını Âşık Veysel ile kutladı

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