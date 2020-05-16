Sağlık Bakanı Koca, Engelliler Haftası'nı Âşık Veysel ile kutladı

Twitter hesabından Âşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımla birlikte yaptığı açıklamada, "Engelsiz insan var mı ki “engelli" diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir "engel". Engelleri aşanlarsa, tıpkı Âşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi.

PROF. DR. TAŞCIOĞLU'NU ANDI



Bakan Koca ayrıca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu da yaptığı başka bir paylaşımla andı. Koca paylaşımında, "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1952 Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1998'de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.