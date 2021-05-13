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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.05.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! Koronavirüs aşılamasında yeni safha başladı

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Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! Koronavirüs aşılamasında yeni safha başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanacağını duyurmuştu. Edirne'de koronavirüs salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan sağlık çalışanlarının eşleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı randevularını alıp sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşı olan sağlık çalışanı eşi Kemal Kılıç, AA muhabirine, aşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor
Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor

Salgınla mücadelede aşının büyük öneme sahip olduğunu belirten Kılıç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından bayramın ilk gününde randevumuzu aldık ve aşımızı olduk. Bir nevi bayram tatlısı gibi oldu. Bu süreçte sırası gelen herkesin aşı olması gerekli. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu Koronavirüs aşılamasında yeni safha başladı

Bir başka sağlık çalışanının eşi İlkay Parti ise sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fedakarca çalıştığını dile getirdi.

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Kendilerine bu hakkın tanınmasının ardından randevu alıp aşısını olduğunu aktaran Parti, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Kurallara uyarak salgını yeneceğiz." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağlık çalışanlarının eşleri randevularını alarak aşılarını oluyor.

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