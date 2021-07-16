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Haber Giriş: 16.07.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Turkovac çağrısı

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Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Turkovac çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz.

 

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