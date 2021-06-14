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HaberlerGündem HaberleriSağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi
GeriGündem Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 01:28 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

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Sağlık Bakanı Koca dün 456 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde paylaştığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" tweetini alıntılayarak, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.

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