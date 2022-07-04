Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanı Koca da tepki göstermişti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

#Ankara#Ambulans#Sağlık Bakanı
Sağlık Bakanı Koca da tepki göstermişti Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erbakan Bulvarı'nda ambulansın geçişine izin vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerine yer vermişti.

Sağlık Bakanı Koca da tepki göstermişti Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ambulans#Sağlık Bakanı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz

BİR SORUDAN FAZLASI | Bayramda önce kimin ailesine gideceğiz?

#Bayram Tatili
Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat

Kokmuyor, görünmüyor ona sessiz katil deniyor... İlaçlama yaparken dikkat!

#Zehirlenme
Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık