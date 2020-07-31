Sağlık Bakanı Koca: Bayramda en ufak gevşeme olmasın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine, “salgın yönetiminde en ufak gevşeme olmaması” uyarısında bulundu. Koca, video konferansla toplantı yaptığı 81 ilin sağlık müdüründen, bayram boyunca belirlenen tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesini istedi.
KALABALIKLAR OLUŞMASIN
Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün sebepleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi yöntemlerindeki değişiklikler de masaya yatırıldı.
Bakan Koca, il hıfzıssıhha kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlattı ve bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Koca, koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını iletti. Bakan Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını da istedi.
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