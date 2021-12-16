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Sağlık Bakanı Koca asistan hekimlerle buluştu

#Bakan Koca#Asistan Hekim#Toplantı
Sağlık Bakanı Koca asistan hekimlerle buluştu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tıp öğrencileriyle buluşmasının ardından bu kez farklı üniversitelerde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlerin temsilcileriyle bir araya geldi. İki buçuk saat süren toplantıda asistanların çalışma şartları, nöbet süreleri, şiddet ve malpraktis gibi konular ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

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Bakan Koca toplantının açılışında, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı ve mevcut sorunların farkında olduklarını ifade etti.

Uzmanlık eğitimi için fırsat eşitliği oluşturma gayesinde olduklarını söyleyen Sağlık Bakanı, hem özlük haklarını hem emeklilik durumunu hem çalışma ortamını iyileştirmenin önemine vurgu yaptı. Bakan Koca, sağlıkta şiddet ve malpraktis konusunda ise şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Koca asistan hekimlerle buluştu

“Sadece yasayla olmuyor. Yasa tek başına yetmiyor. Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor. Bir diğer sorun malpraktis. Ölçüsüz davaları görüyoruz, ölçüsüz bir uygulama var. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Memleket olarak sağlıkta vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin devamlılığı için biz bunu çözmek durumundayız. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu boyutuyla sahip çıkmak zorundayız. Ben bunun yapılacağına inanıyorum. Sorun belli, tanı belli, reçete de belli. Bu reçeteye ulaşmak için hepimizin iyi niyet duyguları içinde kararlılığımızı hissettirmemiz gerekiyor.”

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#Bakan Koca#Asistan Hekim#Toplantı

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