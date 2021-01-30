AA
Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, aşı olan Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansı'nın (AA) "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle