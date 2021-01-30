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GeriGündem Sağlık Bakanı Koca, aşı olan Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, aşı olan Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı

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Sağlık Bakanı Koca, aşı olan Selim dedenin duygu dolu görüntülerini paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin aşı yaptığı 90 yaşındaki Selim Böcükler'in görüntülerini paylaşarak, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Devletimiz var olsun" başlığı ile Anadolu Ajansı'nın (AA) "Filyasyon ekiplerinin dağ köyünde ulaşıp aşı yaptığı Selim dede gözyaşlarını tutamadı" başlıklı Kırklareli mahreçli haberinin görüntülerini paylaştı.
Bakan Koca, görüntünün sonunda, "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

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