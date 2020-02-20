Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Rize'deki hastadan koronavirüs çıkmadı

Rize'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan kişide mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastaya ilişkin testlerin Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarında yapıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hastada koronavirüse rastlanmadığını ve bugün taburcu olacağını açıkladı.



Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:



Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.







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