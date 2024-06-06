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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Randevu sorunu çözüme kavuşuyor

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#Fahrettin Koca#Hastane#Randevu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı Randevu sorunu çözüme kavuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu sistemiyle birlikte hastanelerden alınan randevular konusundaki aksaklıkların büyük oranda giderildiğine işaret etti.

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Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca şunları söyledi:

Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Bu konuda öncelikle vatandaşlarımıza gösterdikleri uyum ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız. Müsterih olun, yarın bugünden daha güzel olacak hepimiz için.

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SAĞLIK VADİSİ PROJESİ

Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Türkiye Sağlık Vadisi kurulmuş oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi’nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Ar-Ge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz.”

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#Fahrettin Koca#Hastane#Randevu

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